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"Заря" не смогла удержаться в Лиге Европы (ВИДЕО)

30.08.2019 08:20
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"Заря" не смогла удержаться в Лиге Европы (ВИДЕО)

Луганская Заря сыграла 2:2 на своем поле против Эспаньола в ответной игре раунда плей-офф квалификации Лиги Европы и по сумме двух матчей прекратила борьбу в турнире, сообщает Новое время.
Хозяева имели шансы забить первыми, но пропустили на исходе получаса игры с лишним. Дардер навесил на Феррейру, и мяч после его удара головой от стойки влетел в ворота.
Тем не менее, в начале второго тайма луганская команда сумела восстановить равновесие. Леднев технично перебросил Калеро и оказался на ударной позиции и пробил в угол ворот без шансов для Диего Лопеса.
Но прошло всего семь минут, и гости снова оказались впереди. Заря грубо ошиблась в обороне, позволив Варгасу выйти один на один с Шевченко, и нападающий переиграл голкипера.
К чести хозяев, им удалось снова сравнять счет. Вышедший на замену Русин на замахе убрал защитника и пробил в дальний угол.



Теги: ничья, Лига Европы, ФК "Заря"
 
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