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Коноплянка откровенно раскрыл причины перехода в Шахтер: «Захотел больше»

04.09.2019 17:41
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Коноплянка откровенно раскрыл причины перехода в Шахтер: «Захотел больше»

Игрок сборной Украины Евгений Коноплянка высказался по поводу перехода в донецкий Шахтер.
Накануне стало известно, что 29-летний полузащитник покинул немецкий Шальке, в котором на него уже не рассчитывали и заставили искать себе новую команду, и пополнил состав Горняков, пишет Политека.
Украинский полузащитник подписал с Шахтером контракт, рассчитанный на три года.
После перехода в донецкий клуб Евгений Коноплянка объяснил, почему сделал такой выбор.
«Я следил за Шахтером. Лигу чемпионов на сто процентов не пропускал. Плюс за дерби Шахтер — Динамо тоже всегда интересно наблюдать. Я знаю всех игроков — для меня здесь никаких сюрпризов.
Скажу так: Шахтер захотел меня больше, чем остальные клубы. Мне приятно, и я отвечаю взаимностью. Счастлив быть в семье этой команды и клуба.
Мои амбиции совпадают с амбициями Шахтера, сто процентов. Но мы можем разговаривать много, а осталось это показывать на футбольном поле. Впереди очень важные матчи, Лига чемпионов, и выход из группы нам по зубам. Нужно ставить цели.
Борьба за чемпионство — задача номер один. Потому я здесь. Хочу каждый год поднимать трофей чемпиона Украины.
Я знаю Шахтер, так что и советоваться ни с кем не нужно. Здесь много моих друзей, общался с ними и раньше. Знаю, куда перешел, и знаю свои цели. Теперь главное — их достичь», — приводит слова игрока официальный сайт Шахтера.
Ранее была озвучена неожиданная причина срыва трансфера украинского полузащитника Шальке Евгения Коноплянки в Бешикташ.
Накануне утверждалось, что 29-летний футболист должен был продолжить карьеру в чемпионате Турции, подписав контракт со стамбульским клубом, и его переход уже согласован.
Однако в итоге Черные орлы отказались от покупки игрока сборной Украины, отдав предпочтение полузащитнику Тоттенхэма Жоржу-Кевину Н’Куду.
Как утверждает Fanatik, подписание контракта с Евгением Коноплянкой заблокировал главный тренер Бешикташа Абдулла Авчи, после чего переход отменили в последний момент. Когда стороны уже согласовали трансфер украинского полузащитника и сошлись на сумме в 3 миллиона евро, наставник стамбульской команды призвал отказаться от этой покупки.
По информации издания, тренер Бешикташа усомнился в возможности долгосрочного сотрудничества с игроком сборной Украины и побоялся повторения истории с Рикарду Куарежмой, который из-за конфликта с президентом Бешикташа на днях разорвал контракт с клубом. Наставник Черных орлов посчитал, что украинец может поступить таким же образом в случае разногласий.



Теги: Донбасс, футбол, ФК Шахтер, Евгений Коноплянка
 
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