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Свитолина вышла в полуфинал US Open (ВИДЕО)
04.09.2019 09:00
Украинская теннисистка Элина Свитолина в 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису (US Open) победила британку Йоханну Конту и вышла в полуфинал, сообщает Апостроф.
Начало поединка прошло в равной борьбе, а в середине сета соперницы затеяли обмен брейками. Свитолина выиграла на одну подачу соперницы больше и удержала преимущество до конца партии.
Во 2-м сете ситуация повторилась. Свитолина вновь сделала два брейка против одного у Конты. В концовке сета британке удалось взять подачу Свитолиной, но украинка сразу же вернула брейк и довела матч до победы.
В полуфинале Свитолина сыграет с американкой Сереной Уильямс.
Теги: полуфинал, US Open, Элина Свитолина
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