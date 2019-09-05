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Стала известна зарплата Коноплянки в "Шахтере"
05.09.2019 09:00
Украинский вингер Евгений Коноплянка будет зарабатывать в "Шахтере" 1.7 миллиона евро в год. Такую информацию сообщил у себя в Twitter турецкий журналист и комментатор Сафак Малатья, сообщает XSPORT.ua.
"Трансфер состоялся. Годовая зарплата 1,7 миллиона евро. Полтора месяца мы все ждали новостей о переходе Коноплянки в "Бешикташ", но игрок подписал контракт с "Шахтером". Мы должны уважать выбор футболиста", - написал Малатья.
Напомним, что зарплата Евгения в "Шальке" составляла 4 млн евро в год.
Теги: зарплата, Евгений Коноплянка, ФК "Шахтёр"
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