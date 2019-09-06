Последние новости раздела
- Евро-2020: прогноз букмекеров на матч Литва – Украина10:00
- Стала известна зарплата Коноплянки в "Шахтере"09:00
- Коноплянка откровенно раскрыл причины перехода в Шахтер: «Захотел больше»17:41
- Свитолина вышла в полуфинал US Open (ВИДЕО)09:00
- Коноплянка подписал контракт с «Шахтером»08:16
- СМИ "сватают" Коноплянку в "Шахтер"12:10
- Люк Кэмпбелл после боя с Ломаченко попал в больницу08:15
- «Шахтер» узнал свой календарь игр в Лиге чемпионов08:45
- "Заря" не смогла удержаться в Лиге Европы (ВИДЕО)08:20
- «Шахтер» подал заявку для участия в Лиге чемпионов20:19
Евро-2020: прогноз букмекеров на матч Литва – Украина
06.09.2019 10:00
Сборная Украины по футболу 7-го сентября в Вильнюсе проведет очередной матч квалификации чемпионата Европы. "Сине-желтые" на выезде померяются силами с Литвой. Букмекеры оценили, кто имеет больше шансов одержать победу, сообщает Телеканал новостей «24».
Литва выглядит абсолютным аутсайдером в поединке. Победу хозяев поля специалисты оценивают коэффициентом 13,25. Куда больше шансов у хозяев поля вырвать ничью. Коэффициент на то, что команды разделят очки – 5,25. Коэффициент на победу "сине-желтых" – 1,28.
Матч между сборными Литвы и Украины можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1. Начало игры – в 19:00.
Теги: Украина, футбол, Литва, Чемпионат Европы
- Россияне ежедневно убивают бойцов ВСУ: что происходит на Донбассе во время "перемирия"10:09
- Ситуация на пунктах пропуска: На КПВВ «Марьинка» большая автомобильная очередь09:52
- Боевики «ДНР» в Горловке разместили САУ возле жилых домов09:11
- Названы 4 версии спецоперации по освобождению Цемаха: "Фенольные отстойники Горловки еще не испарились"08:50
- В Донецке на Макшоссе произошла авария с участием пожарной машины: соцсети08:29
- Семь убитых и раненных: ВСУ под Горловкой жестко наказали боевиков07:51
- "Слава Украине!" - бойцы "Азова" вытеснили террористов из-под Горловки и Донецка07:30
- Донецк содрогнулся от мощного взрыва, местные жители в панике20:00
- Под Донецком что-то происходит: боевики активно стягивают военную технику под Горловку19:20
- В ОРДО сообщили о «попытке прорыва ВСУ» и озвучили потери НВФ15:40
- «Ситуация динамично меняется»: Арахамия прокомментировал возможность амнистии членов НВФ10:52
- Цемах уже мог дать показания следователям по делу "MH17" в Киеве: в Сеть попали подробности10:31
- Россияне ежедневно убивают бойцов ВСУ: что происходит на Донбассе во время "перемирия"10:09
- Евро-2020: прогноз букмекеров на матч Литва – Украина10:00
- Ситуация на пунктах пропуска: На КПВВ «Марьинка» большая автомобильная очередь09:52
- Бородай пригрозил Украине масштабным наступлением России и заявил, что все ее территории должны стать "русскими"09:28
- Боевики «ДНР» в Горловке разместили САУ возле жилых домов09:11
- Facebook запустил свой сервис знакомств09:00
- Названы 4 версии спецоперации по освобождению Цемаха: "Фенольные отстойники Горловки еще не испарились"08:50
- В Донецке на Макшоссе произошла авария с участием пожарной машины: соцсети08:29
- Пониженное давление: врачи назвали новую опасность22:15
- Специальный астропрогноз на несколько лет вперед для всех знаков Зодиака18:25
- Самые вредные продукты для зубной эмали18:00
- Врачи назвали причины возникновения чрезмерной усталости17:00
- Как снизить влияние магнитных бурь: советы врачей15:20
- Какие кошки притягивают в дом счастье и деньги12:46
- Как защитить организм в сезон простуд10:00
- Назван продукт, лучше всего избавляющий от плохого запаха изо рта09:30
- Божий дар: астрологи рассчитали вашу силу по знаку Зодиака07:26
- "Это все придется переголосовывать", - Бабченко сообщил украинцам неприятную правду о произошедшем в Раде22:36
- Расшифровано поразительное пророчество Ванги о Зеленском: такого поворота событий никто не ожидает
- Масштабный протест начался в Украине, обстановка накаляется: кадры происходящего
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака
- В Горловке внезапно умерли 56 человек
- «Мощные бахи и залпы»: дончане сообщают о начале боя в северной части города
- Под Донецком что-то происходит: боевики активно стягивают военную технику под Горловку
- Лукашенко в ауте после закрытия границы с Украиной: все оказалось ложью
- Военная операция ВСУ к северу от Донецка: боевики срочно стягивают бронетехнику под Горловку
- В «ДНР» сожгли дом главаря террористов
- Легендарного советского актера парализовало: состояние крайне тяжелое