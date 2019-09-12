Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

УЕФА придумал название для третьего еврокубкового турнира

12.09.2019 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
УЕФА придумал название для третьего еврокубкового турнира

Союз европейских футбольных ассоциаций определился с названием нового турнира, который станет третьим по значимости после Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщает ICTV.
Официальное название турнира будет Europa Conference League, что в переводе звучит как Лига конференций.
Турнир должен начаться в сезоне-2021/22. Формат турнира будет напоминать Лигу чемпионов: 32 команды будут разбиты на 8 групп. Победители групп получат путевки в 1/8 финала напрямую. Команды, занявшие второе место, будут играть в стыковых матчах с командами, которые займут третьи места в Лиге Европы.
Решение о создании нового еврокубка было принято в декабре прошлого года.



Теги: УЕФА, турнир, название
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх