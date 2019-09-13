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Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом
13.09.2019 09:15
Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал самым дорогим футболистом Украины. Стоимость Александра на трансферном рынке составляет 30 миллионов евро, сообщает Телеканал новостей "24".
До этого он делил пальму первенства с Андреем Ярмоленко из "Вест Хэма". Цена на Ярмоленко осталась неизменной – 20 миллионов евро.
Столько же стоит Виктор Цыганков из киевского "Динамо". После них идет Руслан Малиновский из "Аталанты" (12,5 миллиона евро), Марлос (11 миллионов евро) и Тарас Степаненко (10 миллионов евро) – оба из "Шахтера".
Теги: Украина, цена, трансфер, футболист
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