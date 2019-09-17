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Стала известна сумма еврокубковых премиальных "Шахтера"
17.09.2019 11:30
УЕФА перечислит донецкому Шахтеру бонус в размере 21,05 миллинов евро за участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы, сообщает Корреспондент.net.
Интересно, что "горняки" заработали больше всех из команд постсоветского пространства. Ближайший конкурент - российский Зенит, который получил 19,94 млн евро.
Данная сумма высчитывалась, учитывая рейтинг команд в таблице коэффициентов УЕФА в течение последних 10 лет.
Теги: УЕФА, премия, еврокубок, ФК "Шахтёр"
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