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Эксперты оценили шансы на победу «Динамо» и «Александрии»
19.09.2019 13:15
В четверг, 19 сентября, киевское «Динамо» и «Александрия» стартуют в групповом раунде Лиги Европы. Специалисты британской букмекерской конторы William Hill оценили шансы украинских клубов на победу, сообщает Фраза.юа.
«Динамо» принимает шведский «Мальме». На победу киевлян ставят 1,83 к 1, на ничью – 3,5 к 1, а на победу гостей – 4,4 к 1. Самым вероятным исходом встречи называют победу украинцев со счетом 1:0 (6,5 к 1).
Куда худшие шансы у «Александрии», которая едет в Германию к «Вольфсбургу». На победу хозяев ставят 1,18 к 1, на ничью – 7 к 1, а на победу украинцев – 15 к 1. Самым вероятным исходом матча называют победу немцев со счетом 2:0 (5,8 к 1).
Теги: Александрия, прогноз, букмекер, Лига Европы, ФК "Динамо" Киев
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