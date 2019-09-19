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"Шахтер" начал Лигу чемпионов с крупного поражения
19.09.2019 08:55
В матче 1-го тура Лиги чемпионов в группе С донецкий «Шахтер» принимал «Манчестер Сити» в Харькове, сообщает XSPORT.ua.
«Горожане» с первых минут взяли игру под свой контроль и завладели инициативой. Постепенное нагнетание возле ворот «Шахтера» привело к двум забитым мячам в первом тайме: на 24-й минуте Рияд Марез открыл счет, а на 38-й Илкай Гюндоган его удвоил.
Во втором тайме ситуация не улучшилась для украинской команды: подопечные Хосепа Гвардиолы и дальше держали игру под контролем и не давали «Шахтеру» особых надежд на то, чтобы сравнять счет.
На 76-й минуте Габриэль Жезус забил 3-й мяч «Сити» в этом матче.
Теги: Лига Чемпионов, проигрыш, ФК "Шахтёр"
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