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Лига Европы: трудная победа "Динамо" и дебютное поражение "Александрии"
Вчера киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" обыграло шведский "Мальме" со счетом 1:0 в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы, сообщает Апостроф.
Киевляне практически на протяжении всего матча выглядели предпочтительнее соперника. Однако длительное время распечатать ворота гостей им не удавалось. Вырвать победу вице-чемпиону удалось под занавес встречи. Шепелев классным пасом вывел Буяльского один на один с Далином и хавбек "Динамо" отправил мяч мимо голкипера "Мальме".
Эта победа стала для киевлян первой после назначения Алексея Михайличенко главным тренером.
"Александрия" в своем дебютном матче группового этапа Лиги Европы на выезде проиграла немецкому "Вольфсбургу" со счетом 1:3.
Начало матча выдалось довольно ровным, практически без моментов. На 20-й минуте "Александрию" подвел голкипер Панькив, который пропустил гол после несильного дальнего удара Арнольда. Через несколько минут Мехмеди ворвался в штрафную и красиво забросил мяч в дальний угол.
В середине второго тайма александрийцам удалось ненадолго вернуть интригу. Банада в падении замкнул подачу со штрафного, сократив разрыв в счете. Впрочем, всего через минуту Брекало замкнул прострел и вновь довел преимущество хозяев до двух мячей.
Теги: Александрия, Лига Европы, ФК "Динамо" Киев
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