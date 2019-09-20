Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Лига Европы: трудная победа "Динамо" и дебютное поражение "Александрии"

20.09.2019 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Лига Европы: трудная победа "Динамо" и дебютное поражение "Александрии"

Вчера киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" обыграло шведский "Мальме" со счетом 1:0 в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы, сообщает Апостроф.
Киевляне практически на протяжении всего матча выглядели предпочтительнее соперника. Однако длительное время распечатать ворота гостей им не удавалось. Вырвать победу вице-чемпиону удалось под занавес встречи. Шепелев классным пасом вывел Буяльского один на один с Далином и хавбек "Динамо" отправил мяч мимо голкипера "Мальме".
Эта победа стала для киевлян первой после назначения Алексея Михайличенко главным тренером.
"Александрия" в своем дебютном матче группового этапа Лиги Европы на выезде проиграла немецкому "Вольфсбургу" со счетом 1:3.
Начало матча выдалось довольно ровным, практически без моментов. На 20-й минуте "Александрию" подвел голкипер Панькив, который пропустил гол после несильного дальнего удара Арнольда. Через несколько минут Мехмеди ворвался в штрафную и красиво забросил мяч в дальний угол.
В середине второго тайма александрийцам удалось ненадолго вернуть интригу. Банада в падении замкнул подачу со штрафного, сократив разрыв в счете. Впрочем, всего через минуту Брекало замкнул прострел и вновь довел преимущество хозяев до двух мячей.



Теги: Александрия, Лига Европы, ФК "Динамо" Киев
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх