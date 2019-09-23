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Ультрас "Шахтера" "поздравили" Ахметова бойкотом
23.09.2019 11:15
Ультрас "Шахтера" бойкотировали матч 8-го тура чемпионата Украины на "Чернигов-Арене", в котором "горняки" на выезде обыграли "Десну" со счетом 1:0, сообщает UA-Футбол.
Болельщики "Шахтера" не пришли на стадион и смотрели игру с заброшенного здания, протестуя против того, что клуб требует у ультрас паспортные данные для прохода на матчи донецкого клуба.
"Вот так в этот раз мы поддерживали Шахтёр. Почему? Потому что администрация Шахтёра требует наши паспортные данные. Зачем? Для того что бы слить наши данные сепарам. Как слили весной 2014 года", - написали "кроты" в своем Твиттере.
Следует отметить, что накануне матча президент "Шахтера" Ринат Ахметов отметил свой день рождения. 21 сентября ему исполнилось 53 года.
Теги: Донбасс, бойкот, Ринат Ахметов, ФК "Шахтёр", ультрас
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