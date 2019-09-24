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Боксер, выступавший под чужим именем, скончался во время поединка

24.09.2019 21:01
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Погибший провел пять поединков под именем своего двоюродного брата.

Болгарский боксер Борис Станчев погиб на ринге в поединке с албанцем Ардитом Мурджем. По информации Boec.bg, Станчев с 2018 года выступает по поддельным документам, выдавая себя за своего двоюродного брата Исуса Величкова.

Также сообщается, что Станчев скончался не от полученных в бою повреждений, а из-за несвязанных с боксом причин. Прибывшие на место медики не сумели спасти молодого человека. У него случился сердечный приступ.

Величков провел на ринге 5 поединков и все завершились поражением (два в Болгарии и три в Италии). Во всех встречах под именем боксера выступал Станчев.

Источник : https://www.segodnya.ua 




Теги: Донбасс, имя, поединок, боксер
 
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