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Боксер, выступавший под чужим именем, скончался во время поединка
24.09.2019 21:01
Погибший провел пять поединков под именем своего двоюродного брата.
Болгарский боксер Борис Станчев погиб на ринге в поединке с албанцем Ардитом Мурджем. По информации Boec.bg, Станчев с 2018 года выступает по поддельным документам, выдавая себя за своего двоюродного брата Исуса Величкова.
Также сообщается, что Станчев скончался не от полученных в бою повреждений, а из-за несвязанных с боксом причин. Прибывшие на место медики не сумели спасти молодого человека. У него случился сердечный приступ.
Величков провел на ринге 5 поединков и все завершились поражением (два в Болгарии и три в Италии). Во всех встречах под именем боксера выступал Станчев.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, имя, поединок, боксер
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