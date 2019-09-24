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ФИФА назвала лучшего футболиста года
Форвард "Барселоны" Лионель Месси получил звание лучшего игрока 2019 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом было объявлено на церемонии вручения наград The Best, сообщает официальный сайт федерации, сообщает РБК-Украина.
На приз также претендовали нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.
Эта награда стала шестой для аргентинского форварда. У Криштиану Роналду также было пять трофеев ФИФА. Таким образом, Месси обошел португальца по этим индивидуальным титулам.
В прошлом году лучшим игроком года по версии ФИФА стал полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич, который прервал 10-летнюю гегемонию Месси и Роналду.
Также на The Best FIFA Football Awards 2019 были названы победители в других номинациях. Лучшим тренером признан наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп, который в прошлом сезоне привел команду к победе в Лиге чемпионов.
Лучшим вратарем назван голкипер "Ливерпуля"и сборной Бразилии Алисон Бекер.
Теги: УЕФА, Лионель Месси, награда
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