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Зинченко среди лучших: украинский игрок вошел в ТОП-100 футболистов АПЛ
Авторитетное издание FourFourTwo составило рейтинг 100 лучших футболистов Английской Премьер-лиги. В этом списке нашлось и нашему футболисту – Александру Зинченку. Ранее мы писали, чтоЗинченко женится на Владе Седан.
Игрок "Манчестер Сити" занял 85 место между хавбеком "Вест Хэма" Фелипе Андерсоном и защитником "Лестера" "Джонни Эвансом".
Лидером списка является защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк. Следом за голландцем расположились партнеры Александра по "Ман Сити" – Рахим Стерлинг и Кевин де Брюйне.
ТОП-10 рейтинга от FourFourTwo:
1 – Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")
2 – Рахим Стерлинг ("Ман Сити")
3 – Кевин Де Брюйне ("Ман Сити")
4 – Мохаммед Салах ("Ливерпуль)
5 – Н’Голо Канте ("Челси")
6 – Серхио Агуэрро ("Ман Сити")
7 – Роберто Фирмино ("Ливерпуль")
8 – Садио Мане ("Ливерпуль")
9 – Харри Кейн ("Тоттенхэм")
10 – Емерик Ляпорт ("Ман Сити")
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, топ, футболист
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