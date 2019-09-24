Зинченко среди лучших: украинский игрок вошел в ТОП-100 футболистов АПЛ

24.09.2019 17:40

Авторитетное издание FourFourTwo составило рейтинг 100 лучших футболистов Английской Премьер-лиги. В этом списке нашлось и нашему футболисту – Александру Зинченку. Ранее мы писали, чтоЗинченко женится на Владе Седан.

Игрок "Манчестер Сити" занял 85 место между хавбеком "Вест Хэма" Фелипе Андерсоном и защитником "Лестера" "Джонни Эвансом".

Лидером списка является защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк. Следом за голландцем расположились партнеры Александра по "Ман Сити" – Рахим Стерлинг и Кевин де Брюйне.

ТОП-10 рейтинга от FourFourTwo:

1 – Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")

2 – Рахим Стерлинг ("Ман Сити")

3 – Кевин Де Брюйне ("Ман Сити")

4 – Мохаммед Салах ("Ливерпуль)

5 – Н’Голо Канте ("Челси")

6 – Серхио Агуэрро ("Ман Сити")

7 – Роберто Фирмино ("Ливерпуль")

8 – Садио Мане ("Ливерпуль")

9 – Харри Кейн ("Тоттенхэм")

10 – Емерик Ляпорт ("Ман Сити")

Источник : https://www.segodnya.ua