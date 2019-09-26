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19-летняя украинская теннисистка разгромила вторую ракетку мира (ВИДЕО)
26.09.2019 09:50
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская обыграла именитую соперницу Каролину Плишкову в третьем раунде турнира серии Premier 5 в китайском Ухане, сообщает РБК-Украина.
19-летняя украинка, которая третью неделю подряд обновляет личный рекорд в рейтинге WTA, победила вторую ракетку мира за час и 6 минут, матч завершился со счетом 6:1, 6:4. Для 19-летней украинки это первая победа над соперницей из топ-10 рейтинга.
На данный момент Ястремская, которую многие называют будущей звездой мирового тенниса, занимает 27-е место в рейтинге WTA.
Теги: победа, сенсация, WTA, Даяна Ястремская
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