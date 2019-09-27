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В Чехии футбольный арбитр вышел судить игру подшофе (ВИДЕО)
27.09.2019 13:30
Арбитр Милан Сефара обслужил матч молодежного чемпионата Чехии в состоянии алкогольного опьянения, сообщает XSPORT.ua.
Боковой судья, едва держась на ногах, пытался фиксировать офсайды, однако, вместо этого, вынужден был бороться с гравитацией. Стоит отметить, что несколько раз он все же потерпел неудачу.
Теги: футбол, Чехия, арбитр, пьянство
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