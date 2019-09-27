В Чехии футбольный арбитр вышел судить игру подшофе (ВИДЕО)

27.09.2019 13:30

Арбитр Милан Сефара обслужил матч молодежного чемпионата Чехии в состоянии алкогольного опьянения, сообщает XSPORT.ua.

Боковой судья, едва держась на ногах, пытался фиксировать офсайды, однако, вместо этого, вынужден был бороться с гравитацией. Стоит отметить, что несколько раз он все же потерпел неудачу.