18-летняя украинская прыгунья завоевала серебро на чемпионате мира

01.10.2019 11:00

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала серебряной медалисткой чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе, сообщает LB.ua.

В финале 18-летняя украинка установила новый личный рекорд, с третьей попытки покорив отметку в 2,04 метра.

Это новый мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет. Предыдущий рекорд составлял 2,01 м, он был установлен советской спортсменкой Ольгой Турчак еще в 1986 году.

Еще одна представительница Украины Юлия Левченко заняла четвертую позицию с результатом в 2,00 метра.