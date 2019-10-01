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18-летняя украинская прыгунья завоевала серебро на чемпионате мира

01.10.2019 11:00
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18-летняя украинская прыгунья завоевала серебро на чемпионате мира

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала серебряной медалисткой чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе, сообщает LB.ua.
В финале 18-летняя украинка установила новый личный рекорд, с третьей попытки покорив отметку в 2,04 метра.
Это новый мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет. Предыдущий рекорд составлял 2,01 м, он был установлен советской спортсменкой Ольгой Турчак еще в 1986 году.
Еще одна представительница Украины Юлия Левченко заняла четвертую позицию с результатом в 2,00 метра.



Теги: Украина, рекорд, легкая атлетика, серебро, Чемпионат мира
 
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