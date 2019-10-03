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УАФ аннулировала 2748 билетов на матч Украина – Португалия

03.10.2019 09:00
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УАФ аннулировала 2748 билетов на матч Украина – Португалия

Украинская ассоциация футбола провела проверку и аннулировала 2748 билетов на матч квалификации Евро-2020 Украина – Португалия, приобретенных у перекупщиков. Они вернулись в свободную продажу, сообщает Tribuna.com.
Также в продажу поступила новая партия билетов. С 12 октября на территории «Олимпийского» будет действовать кризисный центр для болельщиков, купивших билеты у спекулянтов.
Украина встретится с Португалией 14 октября. Матч пройдет в Киеве.
Легально приобрести билет можно на сайте ticketsbox.com.



Теги: Украина, Португалия, билеты, Чемпионат Европы, спекуляция
 
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