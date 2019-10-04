Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

"Динамо" и "Александрия" заработали по очку в Лиге Европы

04.10.2019 08:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Динамо" и "Александрия" заработали по очку в Лиге Европы

"Александрия" сыграла в результативную ничью с бельгийским "Гентом" в матче 2 тура группового раунда Лиги Европы. Поединок на "Арене Львов" во Львове завершился со счетом 1:1, сообщает РБК-Украина.
Александрийцы создали момент на первой же минуте матча. Удар головой Валерия Лучкевича пришелся прямо во вратаря гостей. Однако все же "Генту" удалось быстро открыть счет - на 6 минуте отметился Лоран Депуатр. До конца первого тайма команды обменялись опасными ударами.
Украинцы давили на ворота соперника и во втором тайме. Наконец своего александрийцы заслуженно добились на 60 минуте - Артем Ситало забил ответный гол и установил окончательный счет во встрече.
Киевское "Динамо" на выезде не смогло обыграть швейцарский "Лугано" во втором туре группового раунда Лиги Европы. В матче на стадионе "Кибун Парк" в Санкт-Галлен зрители голов так и не увидели - 0:0.
Команды активно начали игру и обменивались опасными моментами. На 53 минуте мог забивать Виктор Цыганков, но мяч все же пролетел выше ворот. Весь второй тайм "Динамо" играло первым номером, однако результатов это не принесло.



Теги: Александрия, ничья, Лига Европы, ФК "Динамо" Киев
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх