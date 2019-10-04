"Динамо" и "Александрия" заработали по очку в Лиге Европы

04.10.2019 08:50

"Александрия" сыграла в результативную ничью с бельгийским "Гентом" в матче 2 тура группового раунда Лиги Европы. Поединок на "Арене Львов" во Львове завершился со счетом 1:1, сообщает РБК-Украина.

Александрийцы создали момент на первой же минуте матча. Удар головой Валерия Лучкевича пришелся прямо во вратаря гостей. Однако все же "Генту" удалось быстро открыть счет - на 6 минуте отметился Лоран Депуатр. До конца первого тайма команды обменялись опасными ударами.

Украинцы давили на ворота соперника и во втором тайме. Наконец своего александрийцы заслуженно добились на 60 минуте - Артем Ситало забил ответный гол и установил окончательный счет во встрече.

Киевское "Динамо" на выезде не смогло обыграть швейцарский "Лугано" во втором туре группового раунда Лиги Европы. В матче на стадионе "Кибун Парк" в Санкт-Галлен зрители голов так и не увидели - 0:0.

Команды активно начали игру и обменивались опасными моментами. На 53 минуте мог забивать Виктор Цыганков, но мяч все же пролетел выше ворот. Весь второй тайм "Динамо" играло первым номером, однако результатов это не принесло.