В Бразилии пчелы сорвали футбольный матч

07.10.2019 11:45

Необычный эпизод произошел в матче 23-го тура чемпионата Бразилии между Сан-Паулу и Форталезой. Игра была прервана из-за роя пчел, собравшихся на угловом флажке, сообщает football.ua.

Защитник Форталезы Джексон, несмотря на то, что пчелы уже укусили Дани Алвеса, решился вырвать флажок и выбросить его за пределы поля (недалеко от одного из фотографов).

Так как правила требуют наличие флажка для проведения игры, на его место был установлен новый. Несмотря на то, что часть пчел слетелась и туда, игра продолжилась.