Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

В Бразилии пчелы сорвали футбольный матч

07.10.2019 11:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Бразилии пчелы сорвали футбольный матч

Необычный эпизод произошел в матче 23-го тура чемпионата Бразилии между Сан-Паулу и Форталезой. Игра была прервана из-за роя пчел, собравшихся на угловом флажке, сообщает football.ua.
Защитник Форталезы Джексон, несмотря на то, что пчелы уже укусили Дани Алвеса, решился вырвать флажок и выбросить его за пределы поля (недалеко от одного из фотографов).
Так как правила требуют наличие флажка для проведения игры, на его место был установлен новый. Несмотря на то, что часть пчел слетелась и туда, игра продолжилась.



Теги: футбол, Бразилия, пчела
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх