Усику нашли нового соперника-супертяжа

09.10.2019 09:40

Новым соперником украинского боксера Александра Усика на бой 12 октября стал американский боксер супертяжелого веса Чазз Уизерспун, передает Обозреватель.

Об этом сообщил в своем Instagram его промоутер Эдди Хирн. Отмечается, что этот бой станет дебютным для Усика в супертяжелом весе.

Сначала соперником украинского боксера был объявлен Тайрон Спонг, однако он провалил допинг-тест, погорев на препарате от бесплодия.