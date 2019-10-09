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Усику нашли нового соперника-супертяжа

09.10.2019 09:40
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Усику нашли нового соперника-супертяжа

Новым соперником украинского боксера Александра Усика на бой 12 октября стал американский боксер супертяжелого веса Чазз Уизерспун, передает Обозреватель.
Об этом сообщил в своем Instagram его промоутер Эдди Хирн. Отмечается, что этот бой станет дебютным для Усика в супертяжелом весе.
Сначала соперником украинского боксера был объявлен Тайрон Спонг, однако он провалил допинг-тест, погорев на препарате от бесплодия.



Теги: бокс, Александр Усик, противник
 
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