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Усик и Уизерспун сразились взглядами (ВИДЕО)
11.10.2019 08:20
Александр Усик и Чазз Уизерспун провели дуэль взглядов накануне поединка в ночь на воскресенье, 13 октября, сообщает sportarena.com.
38-летний американец станет первым оппонентом Усика в супертяжелом весе. Уизерспун послужил заменой Тайрону Спонгу, который провалил допинг-тест перед боем.
Бой между Усиком и Уизерспуном состоится в Чикаго на Уинтраст-арене. Прямая трансляция на телеканале Интер стартует в 4:30 по киевскому времени.
В предыдущем поединке, который состоялся в ноябре прошлого года, Усик в восьмом раунде нокаутировал Тони Беллью и сохранил все пояса в первом тяжелом весе.
Теги: дуэль, Александр Усик, взгляд
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