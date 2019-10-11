Усик и Уизерспун сразились взглядами (ВИДЕО)

11.10.2019 08:20

Александр Усик и Чазз Уизерспун провели дуэль взглядов накануне поединка в ночь на воскресенье, 13 октября, сообщает sportarena.com.

38-летний американец станет первым оппонентом Усика в супертяжелом весе. Уизерспун послужил заменой Тайрону Спонгу, который провалил допинг-тест перед боем.

Бой между Усиком и Уизерспуном состоится в Чикаго на Уинтраст-арене. Прямая трансляция на телеканале Интер стартует в 4:30 по киевскому времени.

В предыдущем поединке, который состоялся в ноябре прошлого года, Усик в восьмом раунде нокаутировал Тони Беллью и сохранил все пояса в первом тяжелом весе.