Последние новости раздела
- Эдди Хирн назвал следующего противника Усика15:00
- Усик и Уизерспун сразились взглядами (ВИДЕО)08:20
- Украина - Литва: прогноз букмекеров10:00
- Усика ожидает ключевое событие в карьере: где и когда смотреть дебют украинца в супертяжах08:01
- Усику нашли нового соперника-супертяжа09:40
- Противник Усика не прошел допинг-тест09:55
- В Бразилии пчелы сорвали футбольный матч11:45
- "Динамо" и "Александрия" заработали по очку в Лиге Европы08:50
- Свитолина добилась права на участие в Итоговом турнире WTA14:15
- УАФ аннулировала 2748 билетов на матч Украина – Португалия09:00
Эдди Хирн назвал следующего противника Усика
14.10.2019 15:00
Промоутер Эдди Хирн рассказал о дальнейших перспективах Александра Усика, выигравшего 12 октября свой первый бой в супертяжелом весе, сообщает NewsOne.
"Он должен сразиться с победителем реванша Джошуа и Руиса. Это то, что я ему обязан сделать. Я не думаю, что он проведет еще один бой в этом году. Такие ребята не выходят в ринг каждые пару месяцев. Думаю, что Усик полетит в Саудовскую Аравию и понаблюдает за реваншем", - заявил промоутер.
Хирн отметил, что победитель этого боя должен выбрать, с кем проводить защиту - с украинцем или с претендентом на пояс IBF Кубратом Пулевым.
Теги: промоутер, Александр Усик, противник
Читайте также:
- Усик и Ломаченко полетели в США договариваться с промоутерами
- Стало известно, когда Усик перейдет в супертяжи
- Донецкие промоутеры кормят людей тухлой рыбой!
- Букмекеры назвали фаворита боя Усик – Бриедис
- Противник Усика не прошел допинг-тест
- Тренер сборной Украины: Кличко придется сразиться с Усиком за право поехать на Олимпиаду
- 7-дневное соблюдение режимы тишины и зеркальные действия сторон - Резников назвал условия, при которых состоится разведение войск на Донбассе14:48
- В ОРДО из-за низкого пассажиропотока отменят курсирование ряда электричек14:15
- Пушилин уволил Яценко с должности «министра связи ДНР»13:00
- «Ложится очень жестко. Не для слабонервных»: Жителям Донецка рекомендуют убираться из зоны риска12:40
- Подразделения НВФ сорвали разведение сил в Золотом12:21
- Разоблачение Рябошапки и мощное заявление Зеленского: главное за последние часы12:02
- «Войну можно закончить триумфом»: бойцы «Азова» показали успешные удары по НВФ11:15
- Арахамия: законопроекта об особом статусе Донбасса не существует в природе11:00
- Зеленский едет в Донецкую область: подробности поездки10:30
- В Донецке разгорелись мощные бои: залпы слышны через закрытые окна10:15
- Билецкий призвал украинцев выйти на марш "Нет капитуляции": "Сделаем их вместе!" 16:16
- В Украине продолжает расти уровень инфляции15:41
- Китайские умельцы "превратили" iPhone X в iPhone 11 Pro за $215:30
- Совет ЕС продлил санкции против России из-за отравления в Солсбери15:20
- Синоптики рассказали о сюрпризе, который преподнесет погода15:10
- Эдди Хирн назвал следующего противника Усика15:00
- 7-дневное соблюдение режимы тишины и зеркальные действия сторон - Резников назвал условия, при которых состоится разведение войск на Донбассе14:48
- Каким будет 2020-й для каждого из нас по Восточному гороскопу14:31
- В ОРДО из-за низкого пассажиропотока отменят курсирование ряда электричек14:15
- Медики рассказали, как преодолеть зависимость от вредной пищи14:00
- Медики рассказали, как преодолеть зависимость от вредной пищи14:00
- 10 средств народной медицины, от которых лучше отказаться10:00
- Ядовитые продукты, которые мы регулярно едим09:40
- Назван самый вредный вид орехов22:37
- Андрей Пальчевский назвал главную ошибку, в которую может вляпаться Зеленский: «Украинцы против этого». ВИДЕО22:10
- Нас ожидает череда магнитных бурь20:33
- И к гадалке не ходи. Известный медиум раскрыл способ узнать своё будущее16:34
- Чем могут навредить любимые вареники: опасность кроется в каждой пачке: опасность притаилась в каждой пачке15:33
- Какие тяготы ложатся на плечи каждому знаку Зодиака14:53
- Кравчук заметил улучшение отношений между РФ и Украиной14:32
- Готовят место для Януковича: в Донецке произошел переворот
- Пробы негде ставить: главные подлецы по знаку Зодиака
- Выживший «министр» Захарченко стал налоговым инспектором в Москве
- Макеевка содрогается из-за таинственных землетрясений - катастрофа близко, жители готовы к бунту
- Составлен подробный женский гороскоп с 14 по 20 октября
- Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
- Что происходит с могилой экс-главаря "ДНР" Захарченко: "Осиновый кол не помешал бы
- Кравчук о Пушилине: он арестован как "тайный поклонник Бандеры и патриот Украины"
- Эти растения ни в коем случае не стоит держать дома
- Войне конец? Депутаты готовы принять знаковое решение