Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Ястремская на Кубке Кремля обыграла действующую чемпионку Касаткину

16.10.2019 09:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ястремская на Кубке Кремля обыграла действующую чемпионку Касаткину

Действующая чемпионка турнира Кубок Кремля Дарья Касаткина проиграла в первом круге соревнований украинской теннисистке Даяне Ястремской, сообщает РБК-Украина.
Матч продолжался 1 час 19 минут и завершился со счетом 6:1, 6:4. Для теннисисток это был первый очный поединок.
За выход в четвертьфинал соревнований в Москве Ястремская поспорит с бельгийкой Кирстен Флипкенс, пробившейся в основную сетку через квалификацию.



Теги: теннис, кубок Кремля, Даяна Ястремская
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх