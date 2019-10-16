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Ястремская на Кубке Кремля обыграла действующую чемпионку Касаткину
16.10.2019 09:30
Действующая чемпионка турнира Кубок Кремля Дарья Касаткина проиграла в первом круге соревнований украинской теннисистке Даяне Ястремской, сообщает РБК-Украина.
Матч продолжался 1 час 19 минут и завершился со счетом 6:1, 6:4. Для теннисисток это был первый очный поединок.
За выход в четвертьфинал соревнований в Москве Ястремская поспорит с бельгийкой Кирстен Флипкенс, пробившейся в основную сетку через квалификацию.
Теги: теннис, кубок Кремля, Даяна Ястремская
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