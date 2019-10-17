В США умер боксер, нокаутированный в андеркарде Усика

17.10.2019 10:15

27-летний американский боксер Патрик Дэй (17-4-1, 6 КО) умер в больнице от травм, полученных в бою против соотечественника Чарльза Конуэлла (11-0, 8 КО), который проходил в андеркарде поединка Александра Усика (17-0, 13 КО) в рамках вечера бокса в Чикаго, сообщает XSPORT.ua.

После жесткого поражения нокаутом Дэй был доставлен в больницу с тяжелыми черепно-мозговыми травмами. По дороге он перенес судороги и впал в кому, после чего его сразу прооперировали. Боксер так и не приходил в сознание.