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Зинченко сделал предложение своей девушке на футбольном поле
17.10.2019 12:51
Игрок «Ман Сити» и сборной Украины Александр Зинченко сделал предложение выйти за него замуж журналистке телеканалов «Футбол 1/2» Владе Седан, сообщает Tribuna.com.
Зинченко презентовал девушке огромный букет цветов и кольцо на НСК Олимпийский — Седан ответила согласием.
Он выложил фото в инстаграме и написал: «Самое главное «да» в моей жизни».
Теги: Александр Зинченко, НСК "Олимпийский", предложение
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