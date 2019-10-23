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"Шахтер" ушел от поражения в матче против загребского "Динамо" (ВИДЕО)

23.10.2019 09:45
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"Шахтер" ушел от поражения в матче против загребского "Динамо" (ВИДЕО)

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в Харьков сыграл вничью 2-2 с загребским "Динамо" (Хорватия), информирует Цензор.НЕТ.
Счет на 16-й минуте открыл игрок "Шахтера" Евгений Коноплянка. Гости отыгались на 25 минуте - забил Дани Ольмо. Во втором тайме хорваты смогли выйти вперед, после забитого с пенальти гола Мислава Оршича на 60 минуте.
Окончательный счет в матче на 75 минуте установил "горняк" Додо.
Ответный поединок между этими командами состоится 6 ноября в Загребе.



Теги: Лига Чемпионов, ничья, ФК "Шахтёр"
 
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