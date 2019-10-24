Букмекеры верят в победу "Динамо" над "Копенгагеном"

24.10.2019 10:00

Букмекеры сделали свои прогнозы на поединок третьего тура группового раунда Лиги Европы "Динамо" (Украина) — "Копенгаген" (Дания), сообщает football.ua.

Британская контора William Hill считает фаворитом "Динамо" — его победа соответствует коэффициенту 1,91, тогда как выигрыш "Копенгагена" — "кэфу" 4,5. Коэффициент на ничью равен 3,2.

Австрийская контора Bwin дает меньший коэффициент на победу "Динамо" — 1,87. Успех "Копенгагена" оценивается в 4,60, ничья — в 3,40.

Матч между "Динамо" и "Копенгагеном" состоится в Киеве на стадионе НСК Олимпийский сегодня, 24 октября, в 22.00.

Прямую трансляцию поединка покажет телеканал "Футбол 2".