Последние новости раздела
- Букмекеры верят в победу "Динамо" над "Копенгагеном"10:00
- "Шахтер" ушел от поражения в матче против загребского "Динамо" (ВИДЕО)09:45
- "Шахтер "- "Динамо" Загреб. Прогноз и анонс на матч09:15
- Назван диагноз Гвоздика после боя с Бетербиевым09:15
- Анонс и прогноз на бой Александр Гвоздик – Артур Бетербиев09:00
- Зинченко сделал предложение своей девушке на футбольном поле12:51
- В США умер боксер, нокаутированный в андеркарде Усика10:15
- Ястремская на Кубке Кремля обыграла действующую чемпионку Касаткину09:30
- Сборная Украины досрочно вышла на Евро-2020 (ВИДЕО)08:15
- Соперник Усика удивил хитрым планом на бой, который с треском провалил: «Я хотел…»19:13
Букмекеры верят в победу "Динамо" над "Копенгагеном"
24.10.2019 10:00
Букмекеры сделали свои прогнозы на поединок третьего тура группового раунда Лиги Европы "Динамо" (Украина) — "Копенгаген" (Дания), сообщает football.ua.
Британская контора William Hill считает фаворитом "Динамо" — его победа соответствует коэффициенту 1,91, тогда как выигрыш "Копенгагена" — "кэфу" 4,5. Коэффициент на ничью равен 3,2.
Австрийская контора Bwin дает меньший коэффициент на победу "Динамо" — 1,87. Успех "Копенгагена" оценивается в 4,60, ничья — в 3,40.
Матч между "Динамо" и "Копенгагеном" состоится в Киеве на стадионе НСК Олимпийский сегодня, 24 октября, в 22.00.
Прямую трансляцию поединка покажет телеканал "Футбол 2".
Теги: Копенгаген, прогноз, букмекер, Лига Европы, ФК "Динамо" Киев
Читайте также:
- Боевики "Л/ДНР" ужесточили атаки на Донбассе, обстреляв позиции ВСУ из 122-мм артиллерии 10:15
- В Москве рассказали, что власти Украины задумали сделать с "Л/ДНР": "Начались разговоры" 09:00
- Встреча в «нормандском формате»: Эксперт пояснил, почему ситуация не в пользу Украины08:47
- В Донецке заметили первые признаки грядущей катастрофы: "Народ сильно напрягся" 07:47
- Журналист назвал шокирующую минимальную зарплату в ОРДО07:31
- Бывший член НВФ «ЛНР» дал важные показания СБУ19:50
- «Задержка пенсий»: Украинским пенсионерам задолжали 33,6 миллиарда гривен – Денисова19:38
- Зеленский рассказал о подготовке к разведению войск у Золотого и Петровского19:07
- «Грады», «Гвоздики», «Гиацинты», «Лягушки», «Рапиры» и танки: НВФ подтягивают вооружение к линии разграничения17:42
- В ОРЛО школа попала под обстрел: есть повреждения16:46
- Боевики "Л/ДНР" ужесточили атаки на Донбассе, обстреляв позиции ВСУ из 122-мм артиллерии 10:15
- Букмекеры верят в победу "Динамо" над "Копенгагеном"10:00
- В Украине создано мощнейшее оружие09:48
- Представитель Добронравова рассказал о будущем сериала «Сваты»09:30
- В Украине переходят на зимнее время09:15
- В Москве рассказали, что власти Украины задумали сделать с "Л/ДНР": "Начались разговоры" 09:00
- Встреча в «нормандском формате»: Эксперт пояснил, почему ситуация не в пользу Украины08:47
- Ученые научили крыс управлять автомобилем (ВИДЕО)08:30
- Високосный 2020 год: экстрасенсы рассказали, как уберечься от энергетических вампиров08:15
- «Зеленский обрел независимость от Коломойского»: На вопросе с «ПриватБанком» поставлен крест, никакого возврата08:00
- Високосный 2020 год: экстрасенсы рассказали, как уберечься от энергетических вампиров08:15
- Медики рассказали, стоит ли пить кофе людям со слабым сердцем22:44
- Организм американца 10 лет производил алкоголь17:30
- Эти овощи помогут снизить давление без лекарств17:20
- Названы сны, предвещающие богатство и удачу12:16
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами10:30
- Эти ошибки при чистке зубов могут вызвать опасные болезни08:45
- Почему малиновый чай, чеснок и закаливания бесполезны при профилактике гриппа20:39
- Врачи рассказали, как самостоятельно определить сахарный диабет на ранних стадиях17:02
- Ветеран АТО: у Коломойского на Зеленского есть серьезный компромат, олигарх перестраховался 11:37
- ВАЖНО! В Украине изменят правила въезда-выезда
- В «ДНР» прекратили выплату пенсий
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами
- «Бегство из «ДНР»: Стало известно о допросах и штрафах для мирных граждан при попытке покинуть ОРДО
- Судьба Донбасса предрешена, у Зеленского появился опасный план: «осталось 60 суток»
- «Вплоть до конфискации транспорта»: в соцсети сообщили о проблеме перевозчиков ОРДО в РФ
- Пушилину грозит отставка: почему ФСБ поставила крест на главаре "ДНР" - блогер
- «РФ не будет участвовать»: в партии Зеленского выступили с громким обещанием по статусу Донбасса
- Желающих покинуть «ДНР» предупредили о допросах и драконовских штрафах
- Путин оставит Украину в покое, названа судьбоносная дата: «в тот момент, когда…»