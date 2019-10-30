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Отборочный матч Евро-2020 Сербия — Украина пройдет без украинских болельщиков
30.10.2019 08:30
Украина не будет выкупать свою квоту билетов на отборочный матч Евро-2020 против Сербии, сообщает Корреспондент.net.
По договоренности с футбольным союзом Сербии такое решение было принято для того, чтобы избежать конфликтов между фанатами из обеих стран.
Ранее, в соответствии с этими же договоренностями, Сербия отказалась от своей квоты на билеты на матч Украина – Сербия, который прошел во Львове 7 июня.
Матч Сербия – Украина пройдет в Белграде 17 ноября.
Теги: Украина, футбол, Чемпионат Европы, Сербия, болельщик
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