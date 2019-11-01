Определилась соперница Свитолиной по полуфиналу Итогового турнира

01.11.2019 09:45

В полуфинале Итогового турнира WTA в Шэньчжэне Элина Свитолина сыграет с Белиндой Бенчич, сообщает Теннисный Портал Украины.

Швейцарка выиграла первую партию в матче против Кики Бертенс, заменившей на турнире Наоми Осаку из Японии со счетом 7-5. После чего представительница Нидерландов приняла решение отказаться от продолжения борьбы.

Интересно, что на турнире 2018 года не было ни одного отказа и не была задействована ни одна запасная, а в этом году в Шэньчжэне сначала Бертенс заменила Осаку, а затем Кенин — Андрееску, получившую травму во время матча второго круга.