Последние новости раздела
- Определилась соперница Свитолиной по полуфиналу Итогового турнира09:45
- Динамо не пустило Шахтер в четвертьфинал Кубка Украины (ВИДЕО)08:20
- Букмекеры дали прогноз на кубковаый матч Динамо — Шахтер12:31
- Отборочный матч Евро-2020 Сербия — Украина пройдет без украинских болельщиков08:30
- Свитолина начала итоговый турнир WTA с победы над второй ракеткой мира (ВИДЕО)10:00
- «Александрия» прервала победную серию «Шахтера»08:40
- "Динамо" и "Александрия" сыграли очередные матчи в Лиге Европы08:50
- Букмекеры верят в победу "Динамо" над "Копенгагеном"10:00
- "Шахтер" ушел от поражения в матче против загребского "Динамо" (ВИДЕО)09:45
- "Шахтер "- "Динамо" Загреб. Прогноз и анонс на матч09:15
Свитолина проиграла финал Итогового турнира WTA
04.11.2019 10:10
Украинка Элина Свитолина (№8 WTA) не сумела защитить прошлогодний титул на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне, сообщает SPORT.UA.
В финальном поединке лучшая украинская теннисистка уступила лидеру мирового рейтинга австралийке Эшли Барти (№1 WTA) - 4:6, 3:6.
Отметим, что это было первое поражение Элины в очных матчах против Эшли (5-1). В этом сезоне было сыграно два матча (1-1).
Теги: турнир, WTA, финал, Элина Свитолина
Читайте также:
- Боевики нанесли удар по бойцам ВСУ: подробности тяжелой ночи в ООС09:48
- Ходаковский назвал «гиперболезненным» для ОРДО процесс разведения войск08:47
- «Ад в Донецке»: По городу активно работают «Грады», все гремит – соцсети07:30
- В зоне ООС с начала суток ранен боец ВСУ21:10
- Дни Пушилина сочтены, названо имя нового главаря: в "ДНР" все поменяется20:49
- Украина потеряла оккупированные Крым и Донбасс: громкое заявление19:20
- «Ситуация реально сложная»: «власти» ОРДО объяснили причину проблем в социальной сфере «республики»18:48
- Жителей ОРДО просят не паниковать — «власти» готовятся к кризисным ситуациям17:07
- Военкор из ОРДО: Члены НВФ опломбировали свое оружие. За каждый обстрел — объяснительная15:50
- Командование ООС опровергло информацию об отмене «желтого» режима в Золотом13:48
- Праздник Казанской иконы Божией Матери: Народные приметы на этот день10:00
- Боевики нанесли удар по бойцам ВСУ: подробности тяжелой ночи в ООС09:48
- Глоба назвал три самых счастливых знака Зодиака с 5 по 25 ноября09:30
- Врач рассказал, как теплый ноябрь может отразиться на здоровье09:15
- Ирина Луценко внезапно прекратила полномочия депутата ВРУ от «ЕС»09:00
- Ходаковский назвал «гиперболезненным» для ОРДО процесс разведения войск08:47
- Тайные функции Android, о которых мало кто знает08:30
- Уничтожение MH17 на Донбассе: душегуб Цемах внезапно заговорил, «предлагали дом»08:16
- Украинцу во время массажа спины сломали позвоночник08:00
- «Ад в Донецке»: По городу активно работают «Грады», все гремит – соцсети07:30
- Врач рассказал, как теплый ноябрь может отразиться на здоровье09:15
- Как привлечь деньги: приметы, проверенные еще нашими бабушками07:07
- Эти дешевые продукты опасны для здоровья22:30
- Названа неожиданная опасность кори18:32
- Названы даты магнитных бурь в ноябре11:38
- Цыганский гороскоп предсказаний на ноябрь 2019: Краткие рекомендации для всех знаков зодиака10:42
- Эксперты рассказали, когда необходимо сразу же отключать Wi-Fi10:26
- Названы продукты, с помощью которых можно вывести никотин из организма10:07
- Эти растения должны стоять в спальне для улучшения самочувствия09:49
- Диетолог рассказала о пользе воды с лимоном по утрам08:16
- Украина потеряла оккупированные Крым и Донбасс: громкое заявление
- «Что-то готовится»: донецкий блогер рассказал о новом приказе главарей НВФ
- Дни Пушилина сочтены, названо имя нового главаря: в "ДНР" все поменяется
- «Экономический коллапс случится уже в декабре»: идеолог «ДНР» дал мрачный прогноз из-за разведения войск
- Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака
- Боевики в Донецке доигрались: из-за громкого ЧП в "ДНР" едут посланники Путина
- «Ситуация реально сложная»: «власти» ОРДО объяснили причину проблем в социальной сфере «республики»
- Наев объяснил, почему ВСУ отступают, несмотря на обстрелы
- Жителей ОРДО просят не паниковать — «власти» готовятся к кризисным ситуациям
- СМИ РФ: ВСУ заставили целое подразделение "ДНР" податься в бега, кинув передовые позиции