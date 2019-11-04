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Свитолина проиграла финал Итогового турнира WTA

04.11.2019 10:10
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Свитолина проиграла финал Итогового турнира WTA

Украинка Элина Свитолина (№8 WTA) не сумела защитить прошлогодний титул на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне, сообщает SPORT.UA.
В финальном поединке лучшая украинская теннисистка уступила лидеру мирового рейтинга австралийке Эшли Барти (№1 WTA) - 4:6, 3:6.
Отметим, что это было первое поражение Элины в очных матчах против Эшли (5-1). В этом сезоне было сыграно два матча (1-1).



Теги: турнир, WTA, финал, Элина Свитолина
 
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