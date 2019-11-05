Последние новости раздела
- Свитолина проиграла финал Итогового турнира WTA10:10
- Определилась соперница Свитолиной по полуфиналу Итогового турнира09:45
- Динамо не пустило Шахтер в четвертьфинал Кубка Украины (ВИДЕО)08:20
- Букмекеры дали прогноз на кубковаый матч Динамо — Шахтер12:31
- Отборочный матч Евро-2020 Сербия — Украина пройдет без украинских болельщиков08:30
- Свитолина начала итоговый турнир WTA с победы над второй ракеткой мира (ВИДЕО)10:00
- «Александрия» прервала победную серию «Шахтера»08:40
- "Динамо" и "Александрия" сыграли очередные матчи в Лиге Европы08:50
- Букмекеры верят в победу "Динамо" над "Копенгагеном"10:00
- "Шахтер" ушел от поражения в матче против загребского "Динамо" (ВИДЕО)09:45
Динамо Загреб – Шахтер: букмекеры прогнозируют ничью
05.11.2019 13:45
В среду, 6 ноября, загребское "Динамо", сыграет с донецким "Шахтером" в рамках 4 раунда группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом поединке, сообщает Телеканал новостей «24».
Эксперты Favorit оценивают победу "Шахтера" коэффициентом 3,15. На то, что загребское "Динамо" победит дома – 2,24. Ничья в матче – 3,45.
У 1xbet коэффициент на победу "Шахтера" 3,28. Победа их соперников – 2,29. Ничья – 3,56.
Букмекеры PariMatch дали наименьший коэффициент на победу загребского "Динамо" – 2,23. При том что победа "Шахтера" – 3,20. Ничья – 3,55.
Теги: прогноз, Лига Чемпионов, букмекер, ФК "Шахтёр"
Читайте также:
- "Шахтер"-"Ювентус". Что "пророчат" букмекеры?
- "Боруссия"-"Шахтер": прогноз букмекеров
- Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов Брюгге – Динамо
- Букмекеры дали прогноз на матч "Аталанта" - "Шахтер"
- "Фейеноорд" - "Шахтер": букмекеры назвали фаворита
- Бумекеры определились с фаворитом пары "Бавария"-Барселона"
- В ОРДЛО проверяют готовность больниц к принятию раненых членов НВФ13:32
- Причастен к пыткам пленных: В Украине отказались судить «прокурора ЛНР»12:51
- В Донецке острая нехватка работников ЖКХ11:51
- В районе н.п. Петровское обнаружено безоткатное орудие боевиков «ДНР»10:49
- В ОРДО выросли цены на газ, бензин и дизельное топливо10:30
- "Сурков в Донецке орал до хрипоты", - источник рассказал о конфликте с Пушилиным10:08
- Дончане о «дне единства» в ОРДО: Праздник, смысл которого непонятен08:10
- На Донбассе боевики 20 раз нарушили режим тишины: где велся вражеский огонь07:49
- «Дрожат окна и трясутся стены домов»: На Макеевку ложатся очень сильные залпы21:35
- Донецкая фильтровальная станция на три дня приостановит подачу воды21:17
- В ОРДЛО проверяют готовность больниц к принятию раненых членов НВФ13:32
- Пономарь назвал крупный провал Зеленского: "В Москве открывают шампанское"13:11
- Причастен к пыткам пленных: В Украине отказались судить «прокурора ЛНР»12:51
- Украина – «нация с глубокой историей коррупции», - Помпео12:26
- Захват кораблей ВМСУ в Керченском проливе: у Путина начали выдвигать свои условия12:09
- В Донецке острая нехватка работников ЖКХ11:51
- Гончарук анонсировал массовое увольнения госслужащих11:28
- Перепись населения в режиме «онлайн»: к чему готовиться украинцам. ВИДЕО11:12
- В районе н.п. Петровское обнаружено безоткатное орудие боевиков «ДНР»10:49
- В ОРДО выросли цены на газ, бензин и дизельное топливо10:30
- Украина – «нация с глубокой историей коррупции», - Помпео12:26
- Избавление от похмелья: несложные советы, о которых стоит помнить09:52
- Жиросжигающие напитки, которые действительно работают22:15
- Названы продукты, способные улучшить состав крови18:15
- Денежная Крыса: как войти в Новый год с деньгами?16:45
- Самые распространенные причины «взрослого» акне14:10
- Как, согласно науке, правильно гладить кота11:20
- Врач рассказал, как теплый ноябрь может отразиться на здоровье09:15
- Как привлечь деньги: приметы, проверенные еще нашими бабушками07:07
- Эти дешевые продукты опасны для здоровья22:30
- Украина потеряла оккупированные Крым и Донбасс: громкое заявление
- Дни Пушилина сочтены, названо имя нового главаря: в "ДНР" все поменяется
- «Ад в Донецке»: По городу активно работают «Грады», все гремит – соцсети
- «Ситуация реально сложная»: «власти» ОРДО объяснили причину проблем в социальной сфере «республики»
- «Экономический коллапс случится уже в декабре»: идеолог «ДНР» дал мрачный прогноз из-за разведения войск
- Боевики в Донецке доигрались: из-за громкого ЧП в "ДНР" едут посланники Путина
- Жителей ОРДО просят не паниковать — «власти» готовятся к кризисным ситуациям
- Наев объяснил, почему ВСУ отступают, несмотря на обстрелы
- «Дрожат окна и трясутся стены домов»: На Макеевку ложатся очень сильные залпы
- Гиркин: жизнь на Донбассе хуже чем в аду — «безнадежная, унылая, грязная клоака»