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Динамо Загреб – Шахтер: букмекеры прогнозируют ничью

05.11.2019 13:45
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Динамо Загреб – Шахтер: букмекеры прогнозируют ничью

В среду, 6 ноября, загребское "Динамо", сыграет с донецким "Шахтером" в рамках 4 раунда группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом поединке, сообщает Телеканал новостей «24».
Эксперты Favorit оценивают победу "Шахтера" коэффициентом 3,15. На то, что загребское "Динамо" победит дома – 2,24. Ничья в матче – 3,45.
У 1xbet коэффициент на победу "Шахтера" 3,28. Победа их соперников – 2,29. Ничья – 3,56.
Букмекеры PariMatch дали наименьший коэффициент на победу загребского "Динамо" – 2,23. При том что победа "Шахтера" – 3,20. Ничья – 3,55.



Теги: прогноз, Лига Чемпионов, букмекер, ФК "Шахтёр"
 
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