Последние новости раздела
- Василий Ломаченко установил впечатляющий рекорд10:30
- Динамо Загреб – Шахтер: букмекеры прогнозируют ничью13:45
- Свитолина проиграла финал Итогового турнира WTA10:10
- Определилась соперница Свитолиной по полуфиналу Итогового турнира09:45
- Динамо не пустило Шахтер в четвертьфинал Кубка Украины (ВИДЕО)08:20
- Букмекеры дали прогноз на кубковаый матч Динамо — Шахтер12:31
- Отборочный матч Евро-2020 Сербия — Украина пройдет без украинских болельщиков08:30
- Свитолина начала итоговый турнир WTA с победы над второй ракеткой мира (ВИДЕО)10:00
- «Александрия» прервала победную серию «Шахтера»08:40
- "Динамо" и "Александрия" сыграли очередные матчи в Лиге Европы08:50
Василий Ломаченко установил впечатляющий рекорд
06.11.2019 10:30
Украинец Василий Ломаченко стал первым боксером в истории по продолжительности пребывания в статусе чемпиона мира среди действующих обладателей титула, сообщает Обозреватель.
31-летний уроженец Белгород-Днестровского удерживает титул 5 лет и 4 месяца с июня 2014 года, когда он добыл пояс WBO в полулегком весе в поединке против американца Гэри Рассела.
Теги: бокс, чемпион, рекорд, Василий Ломаченко
Читайте также:
- Сергей Федченко защитил титул чемпиона IBF, нокаутировав Диего Понсе
- Зрительский рекорд Владимира Кличко
- Виталий Кличко: "Я даю Валуеву шанс снова боксировать за звание чемпиона мира"
- Еще один украинец может стать чемпионом мира по боксу
- Как Кличко готовится к бою с Вахом (ФОТО)
- "Реал" оформил чемпионство, а Месси побил рекорд Герда Мюллера
- Адский огнь на Донбассе: террористы обстреляли позиции ВСУ08:40
- «Это страшно даже слышать, не то, чтобы смотреть»: обстрел боевиками поселка с детьми08:20
- Боевики 3 раза обстреляли позиции сил ООС во вторник, потерь нет22:44
- В Донецке увеличилось количество тяжких преступлений22:08
- Базу людей с украинскими паспортами создадут в ОРДЛО21:45
- В «Л-ДНР» на «службу» вербуют лиц без гражданства из других стран21:24
- Жители Макеевки вздрогнули от нового подземного толчка. Видео20:44
- Боевиков «ДНР» уличили в стягивании тяжелого вооружения в районе н.п. Терновое19:20
- «Вооруженные члены НВФ на всех перекрестках»: в соцсети сообщили о начале «учений» в ОРДО18:49
- В Коминтерново из-за попадания мины загорелся жилой дом17:30
- Василий Ломаченко установил впечатляющий рекорд10:30
- Осторожно! В Украину идет грипп-убийца 10:10
- Много жертв, «тела разбросаны по земле»: бойня на границе: 09:55
- Остерегайтесь, самые кошмарные комбинации знаков Зодиака09:38
- Пенсионерам готовят надбавки к выплатам: кому повезет больше остальных09:19
- В Украине инвалиды будут работать больше09:00
- Адский огнь на Донбассе: террористы обстреляли позиции ВСУ08:40
- «Это страшно даже слышать, не то, чтобы смотреть»: обстрел боевиками поселка с детьми08:20
- Зеленский назначил адвоката Мака внештатным советником08:00
- Вся зима будет очень снежная: синоптик дал прогноз на предстоящую зиму07:41
- Осторожно! В Украину идет грипп-убийца 10:10
- Остерегайтесь, самые кошмарные комбинации знаков Зодиака09:38
- Астрологи назвали самые удачные детские имена для года Крысы22:30
- Будьте бдительны: кому в ноябре стоит опасаться несчастных случаев19:46
- Знаки Зодиака, для которых ноябрь может быть судьбоносным17:14
- Что подарит ноябрь знакам зодиака, которых всю осень преследовали неудачи16:30
- 5 «железобетонных» способов загадать желание на Новый 2020 год14:26
- У Зеленского не уверены в том, что удастся договориться с РФ по Донбассу 14:09
- Украина – «нация с глубокой историей коррупции», - Помпео12:26
- Избавление от похмелья: несложные советы, о которых стоит помнить09:52
- Украина потеряла оккупированные Крым и Донбасс: громкое заявление
- Дни Пушилина сочтены, названо имя нового главаря: в "ДНР" все поменяется
- «Ад в Донецке»: По городу активно работают «Грады», все гремит – соцсети
- «Экономический коллапс случится уже в декабре»: идеолог «ДНР» дал мрачный прогноз из-за разведения войск
- «Ситуация реально сложная»: «власти» ОРДО объяснили причину проблем в социальной сфере «республики»
- Стрелков рассказал, что Путин сделает с Донбассом: "Полная капитуляция". ВИДЕО
- Боевики в Донецке доигрались: из-за громкого ЧП в "ДНР" едут посланники Путина
- "Сурков в Донецке орал до хрипоты", - источник рассказал о конфликте с Пушилиным
- Жителей ОРДО просят не паниковать — «власти» готовятся к кризисным ситуациям
- «Дрожат окна и трясутся стены домов»: На Макеевку ложатся очень сильные залпы