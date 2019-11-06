Василий Ломаченко установил впечатляющий рекорд

06.11.2019 10:30

Украинец Василий Ломаченко стал первым боксером в истории по продолжительности пребывания в статусе чемпиона мира среди действующих обладателей титула, сообщает Обозреватель.

31-летний уроженец Белгород-Днестровского удерживает титул 5 лет и 4 месяца с июня 2014 года, когда он добыл пояс WBO в полулегком весе в поединке против американца Гэри Рассела.