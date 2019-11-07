Шахтер оформил боевую ничью в Загребе (ВИДЕО)

07.11.2019 09:40

Динамо Загреб сыграло вничью с донецким Шахтером в 4 туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Футбол 24.

В первом тайме команды обменялись голами Патрика и Петковича. После перерыва зрителей ожидала настоящая драма. Два удаления и четыре гола. Причем, "горняки" спасли ничью уже в компенсированное время.

После отчетного матча Шахтер и Динамо набрали по 5 очков и продолжают борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов.