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Псевдокачку Кириллу Терешину удалили "руки-базуки"
13.11.2019 10:00
Кирилл Терешин по прозвищу Руки-базуки удалил из бицепсов синтол и другие вещества. Его верхние конечности вернулись к нормальному размеру, сообщает EUROSPORT.
Терешину провели операцию в одной из московских клиник. В бицепсах начался воспалительный процесс, и Кирилл решил, что от них пришло время избавиться. Изначально были опасения, что конечности и вовсе придется ампутировать, однако процедура прошла успешно, и теперь Терешину предстоит длительное восстановление.
На данный момент фрик-боец не может двигать руками – мать кормит его с ложки.
Теги: удаление, операция, синтол
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