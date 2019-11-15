Украина вымучила победу в товарищеской игре с Эстонией (ВИДЕО)

15.11.2019 08:15

В товарищеской игре сборная Украины победила на своем поле команду Эстонии со счетом 1:0, сообщает НВ.

В первом тайме зрители не увидели голов, хотя хозяева Славутич-Арены в Запорожье имели шансы открыть счет.

Не увидели они их и в основное время после перерыва, пока на 90+2-й минуте Роман Безус рикошетом от Зенева не принес победу желто-синим ударом со штрафного.