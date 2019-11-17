Анонс и прогноз на матч Сербия - Украина

17.11.2019 11:00

Сегодня, 17-го ноября, сборная Украины проведет заключительную игру в квалификации Евро-2020 против команды Сербии, сообщает iSport.

У коллектива Андрея Шевченко нет турнирных задач, мы квалифицировались на чемпионат Европы с первого места еще месяц назад.

По мнению букмекеров фаворитами матча являются подопечные Любиша Тумбаковича. На победу сборной Сербии принимают ставки с коэффициентом 1.75. Успех сине-желтых оценивают в 4.50. Ничейный результат встречи — 3.85.

Напомним, что поединок Сербия - Украина состоится 17 ноября в Белграде на стадионе Райко Митич в 16:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию будут вести телеканалы "Футбол 1" и ТРК "Украина".