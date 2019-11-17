- Сборная Украины на последних секундах вырвала ничью у Сербии18:00
- Анонс и прогноз на матч Сербия - Украина11:00
- Украина вымучила победу в товарищеской игре с Эстонией (ВИДЕО)08:15
- Ультрас "Динамо" оригинально ответили на обвинение в расизме10:30
- Псевдокачку Кириллу Терешину удалили "руки-базуки"10:00
- ФК "Маріуполь" запустив україномовну версію сайту14:30
- "Шахтер" взял реванш у "Динамо" за поражение в Кубке Украины (ВИДЕО)09:00
- Анонс топ-матча чемпионата Украины "Шахтер" – "Динамо"11:00
- День украинских камбеков в Лиге Европы (ВИДЕО)08:30
- Слухи об их смерти преувеличены. Обзор матча. ДИНАМО (Загреб, Хорватия) – ШАХТЕР (Донецк, Украина)13:12
Сборная Украины на последних секундах вырвала ничью у Сербии
Сборная Украины ничьей завершила квалификацию на Чемпионат Европы 2020 года. 17 ноября "сине-желтые" на выезде разошлись миром со сборной Сербии - 2:2, сообщает ТСН.
Для подопечных Андрея Шевченко матч в Белграде начался крайне неудачно. Уже на 6-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота украинской команды - Николай Матвиенко рукой остановил полет мяча после удара Душана Тадича. Полузащитник "Аякса" с 11-метровой отметки не промахнулся, разведя мяч и Андрея Пятова по разным углам.
После пропущенного мяча "сине-желтые" перехватили инициативу и могли сравнять счет в середине тайма - удар в дальний угол от Андрея Ярмоленко приняла на себя штанга.
И все же на перерыв команды ушли при ничейном результате. На 33-й минуте Роман Яремчук ударом головой замкнул выверенную подачу Виктора Цыганкова с правого фланга.
Второй тайм начался с доминирования хозяев. Сербия перешла на половину поля украинском и на 56-й минуте во второй раз огорчила Андрея Пятова. Караваев не уследил за Митровичем на дальней штанге и форвард "Фулхэма" после идеальной подачи Тадича с близкого расстояния пробил в нижний правый угол ворот украинской сборной.
И все же на последних секундах встречи Артем Беседин, который вышел со скамейки запасник, принес сборной Украины ничью - 2:2.
Теги: Украина, футбол, Чемпионат Европы, Сербия
- Австрийские чиновники бойкотируют Евро-2012
- МТС обеспечила жителям Донбасса поддержку "горячей линии" для ЕВРО-2012
- Во Львове построили 40% стадиона для Евро-2012
- Кириленко о предложении Герман: "Какой футбол?! В стране политические репрессии"
- Евро-2013: Украина без шансов
- Украинская молодежь потягается с голландцами за поездку на Евро-2011
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС по информации из соцсетей10:30
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе утром 16 ноября10:00
- С нового моста в Станице Луганской украли лавку (ВИДЕО)13:30
- Пушилин распорядился восстановить дворец молодежи «Юность»13:00
- «ДНР» планирует исключить украинский язык из школьной программы12:45
- В «ДНР» придумали праздновать «день парламентаризма»08:45
- В ОРДО отменили шесть пригородных поездов11:00
- В России назвали количество жителей ОРДЛО, получивших паспорта РФ09:30
- ОБСЕ подтвердила разведение сил возле Петровского08:30
- Ситуация на блокпостах Донбасса утром 13 ноября11:00
- Сборная Украины на последних секундах вырвала ничью у Сербии18:00
- Анонс и прогноз на матч Сербия - Украина11:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС по информации из соцсетей10:30
- Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября10:00
- В России внезапно умер известный оппозиционер20:00
- США предложили Северной Корее возобновить переговоры по ядерной программе 17:36
- МВФ обсудит реформы с Национальным Банком 16:31
- Западные партнеры обсудили с Зеленским судебную реформу15:25
- Рада проголосовала за отставку главы Бюро расследований 14:20
- Израиль атаковал ХАМАС в секторе Газа13:06
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- Осторожно! В Украину идет грипп-убийца 10:10
- В ОРДО отменили шесть пригородных поездов
- В России назвали количество жителей ОРДЛО, получивших паспорта РФ
- С нового моста в Станице Луганской украли лавку (ВИДЕО)
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе утром 16 ноября
- «ДНР» планирует исключить украинский язык из школьной программы
- Пушилин распорядился восстановить дворец молодежи «Юность»
- Путин назвал условия 25%-й скидки на газ для Украины
- В России внезапно умер известный оппозиционер
- В «ДНР» придумали праздновать «день парламентаризма»
- Пристайко допустил выход Украины из минских договоренностей