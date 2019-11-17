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Сборная Украины на последних секундах вырвала ничью у Сербии

17.11.2019 18:00
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Сборная Украины на последних секундах вырвала ничью у Сербии

Сборная Украины ничьей завершила квалификацию на Чемпионат Европы 2020 года. 17 ноября "сине-желтые" на выезде разошлись миром со сборной Сербии - 2:2, сообщает ТСН.
Для подопечных Андрея Шевченко матч в Белграде начался крайне неудачно. Уже на 6-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота украинской команды - Николай Матвиенко рукой остановил полет мяча после удара Душана Тадича. Полузащитник "Аякса" с 11-метровой отметки не промахнулся, разведя мяч и Андрея Пятова по разным углам.
После пропущенного мяча "сине-желтые" перехватили инициативу и могли сравнять счет в середине тайма - удар в дальний угол от Андрея Ярмоленко приняла на себя штанга.
И все же на перерыв команды ушли при ничейном результате. На 33-й минуте Роман Яремчук ударом головой замкнул выверенную подачу Виктора Цыганкова с правого фланга.
Второй тайм начался с доминирования хозяев. Сербия перешла на половину поля украинском и на 56-й минуте во второй раз огорчила Андрея Пятова. Караваев не уследил за Митровичем на дальней штанге и форвард "Фулхэма" после идеальной подачи Тадича с близкого расстояния пробил в нижний правый угол ворот украинской сборной.
И все же на последних секундах встречи Артем Беседин, который вышел со скамейки запасник, принес сборной Украины ничью - 2:2.



Теги: Украина, футбол, Чемпионат Европы, Сербия
 
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