Механики Red Bull установили очередной рекорд по скорости пит-стопа (ВИДЕО)

19.11.2019 10:00

Red Bull уже третий раз в этом году побил рекорд по скорости пит-стопа, сообщает XSPORT.ua.

Во время Гран-при Бразилии механикам удалось обслужить болид Макса Ферстаппена всего за 1,82 секунды.

Прошлый рекорд «быки» установили во время Гран-при Германии-2019. Тогда пит-стоп голландца был проведен за 1,88 секунды, а ранее, на Гран-при Великобритании-2019, механикам понадобилось 1, 91 секунды, чтобы поменять 4 колеса на машине Пьера Гасли.