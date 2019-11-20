Определился первый соперник сборной Украины на Евро-2020

20.11.2019 09:30

Команда Нидерландов стала первым соперником сборной Украины на Евро-2020 по футболу, сообщает НВ.

Об этом стало известно после того, как Германия выиграла свою группу в отборочном цикле на Евро-2020 и оставила Нидерланды на втором месте в ней.

Тем самым голландцы оказались во второй корзине жеребьевки Евро-2020, а немецкая команда вместе со сборной Украины попала в первую.

Поскольку 12 стран-хозяек турнира с самого начала получили свои места в группах финальной части, то подопечные Андрея Шевченко не сыграют с Италией, Англией, Германией и Испанией, которые также попали в первую корзину.

Еще одна страна-хозяйка Россия не может встретиться с Украиной согласно решению УЕФА по политическим причинам. Поэтому Нидерланды остались единственным вариантом для желто-синих.