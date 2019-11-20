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Определился первый соперник сборной Украины на Евро-2020

20.11.2019 09:30
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Определился первый соперник сборной Украины на Евро-2020

Команда Нидерландов стала первым соперником сборной Украины на Евро-2020 по футболу, сообщает НВ.
Об этом стало известно после того, как Германия выиграла свою группу в отборочном цикле на Евро-2020 и оставила Нидерланды на втором месте в ней.
Тем самым голландцы оказались во второй корзине жеребьевки Евро-2020, а немецкая команда вместе со сборной Украины попала в первую.
Поскольку 12 стран-хозяек турнира с самого начала получили свои места в группах финальной части, то подопечные Андрея Шевченко не сыграют с Италией, Англией, Германией и Испанией, которые также попали в первую корзину.
Еще одна страна-хозяйка Россия не может встретиться с Украиной согласно решению УЕФА по политическим причинам. Поэтому Нидерланды остались единственным вариантом для желто-синих.



Теги: Нидерланды, Евро-2020, Сборная Украины
 
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