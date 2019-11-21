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СМИ: Роналду тайно женился на своей девушке

21.11.2019 08:30
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СМИ: Роналду тайно женился на своей девушке

Итальянский таблоид Novella 2000 сообщил, что нападающий сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду тайно женился на своей девушке Джорджине Родригес, с которой имеет общую дочь, передает ТСН.
Отмечается, что поженилась пара в Марокко. А причиной секретной церемонии называют то, что Джорджина не ладит с мамой Криштиану Долорес Авейру, поэтому церемония прошла без фотографов.
Криштиану и Джорджина впервые появились вместе в ноябре 2016 года в парижском Диснейленде. Познакомились они на вечеринке известного бренда одежды, в котором работала Родригес.
Пара воспитывает четверых детей: Криштиану-младшего, двойняшек Еву и Матеу (рожденные суррогатной матерью) и совместную дочь Алану Мартину.



Теги: Марокко, Криштиану Роналду, свадьба
 
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