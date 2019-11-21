УАФ вынесла "приговор" киевскому "Динамо" за поведение фанов в матче с "Шахтером"

21.11.2019 15:00

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ определил наказание для киевского футбольного клуба “Динамо” за неподобающее поведение фанатов в матче 14 тура УПЛ против “Шахтера”, передает Укринформ.

“Динамо” заплатит 500 тыс. грн штрафа, а также проведет один матч без зрителей, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

“После рассмотрения событий, имевших место во время матча 14-го тура “Шахтер” — “Динамо”, определено: ФК “Динамо” проведет один домашний матч без зрителей (плюс один матч без зрителей условно с испытательным сроком до конца сезона-2019/20) и обязан внести обязательный денежный взнос в размере 500 тысяч гривен”, - говорится в сообщении.