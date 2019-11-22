Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Донецкий "Шахтер" оштрафовали за русский язык

22.11.2019 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Донецкий "Шахтер" оштрафовали за русский язык

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение оштрафовать донецкий «Шахтер» на 20 тысяч грн за объявления диктора на русском языке во время матча 14-го тура УПЛ в Харькове против «Динамо» (1:0), сообщает SPORT.UA.
Во время матча главный арбитр Николай Балакин несколько раз попросил сделать объявление о недопустимости расистских проявлений. Диктор сделал соответствующие объявления, но они прозвучали на русском языке, хотя должны были произноситься на украинском.



Теги: русский язык, штраф, ФК "Шахтёр"
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх