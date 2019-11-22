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Донецкий "Шахтер" оштрафовали за русский язык
22.11.2019 10:00
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение оштрафовать донецкий «Шахтер» на 20 тысяч грн за объявления диктора на русском языке во время матча 14-го тура УПЛ в Харькове против «Динамо» (1:0), сообщает SPORT.UA.
Во время матча главный арбитр Николай Балакин несколько раз попросил сделать объявление о недопустимости расистских проявлений. Диктор сделал соответствующие объявления, но они прозвучали на русском языке, хотя должны были произноситься на украинском.
Теги: русский язык, штраф, ФК "Шахтёр"
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