Донецкий "Шахтер" оштрафовали за русский язык

22.11.2019 10:00

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение оштрафовать донецкий «Шахтер» на 20 тысяч грн за объявления диктора на русском языке во время матча 14-го тура УПЛ в Харькове против «Динамо» (1:0), сообщает SPORT.UA.

Во время матча главный арбитр Николай Балакин несколько раз попросил сделать объявление о недопустимости расистских проявлений. Диктор сделал соответствующие объявления, но они прозвучали на русском языке, хотя должны были произноситься на украинском.