Ман Сити – Шахтер: прогноз букмекеров

25.11.2019 09:45

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» будет принимать «Шахтер». Игра пройдет на стадионе «Этихад» 26 ноября. Начало встречи — в 22:00 по киевскому времени, сообщает «LiveSport.Ru».

В этой встрече букмекеры отдают предпочтение хозяевам — 1,19, а на победу «Шахтера» они предлагают коэффициент 15,5. Ничья оценивается в 7,50.

В прямом эфире игру "оранжево-черных" против чемпиона Англии покажет телеканал "Футбол 1".