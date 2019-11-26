Последние новости раздела
- WADA рекомендовала отстранить Россию от всех междкнародных соревнований10:00
- Ман Сити – Шахтер: прогноз букмекеров09:45
- Украинская спортсменка признана лучшей молодой легкоатлеткой года10:00
- "Шахтер" разгромил ПФК "Львов" перед игрой с "Манчестер Сити"10:45
- Донецкий "Шахтер" оштрафовали за русский язык10:00
- УАФ вынесла "приговор" киевскому "Динамо" за поведение фанов в матче с "Шахтером"15:00
- СМИ: Роналду тайно женился на своей девушке08:30
- Определился первый соперник сборной Украины на Евро-202009:30
- Механики Red Bull установили очередной рекорд по скорости пит-стопа (ВИДЕО)10:00
- Сборная Украины на последних секундах вырвала ничью у Сербии18:00
WADA рекомендовала отстранить Россию от всех междкнародных соревнований
26.11.2019 10:00
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от международных турниров на четыре года, сообщает XSPORT.ua.
Комитет пришел к выводу, что расхождения в данных Московской антидопинговой лаборатории вызваны преднамеренными манипуляциями с целью скрыть положительные допинг-тесты российских спортсменов.
В отчете комитета содержится предложение отстранить Россию на 4 года от всех крупных международных стартов, в том числе от Олимпийских игр в Токио и Пекине, а также от футбольного ЧМ-2022 (ФИФА, как и большинство международных спортивных организаций, подчиняется кодексу WADA).
Теги: Россия, запрет, допинг, соревнование
Читайте также:
- Российских легкоатлетов не допустили на чемпионат мира
- В Донецке у членов НВФ отобрали документы и запретили смартфоны
- Украина закрыла свою границу для российских мужчин (ВИДЕО)
- Российских биатлонистов дисквалифицировали на два года за допинг
- Через две недели в России начнется дефицит мяса
- Россиянка мощно ответила предателям Украины из "ДНР" и "ЛНР": "Вы предали свою страну, получайте ". ВИДЕО
- В Vodafone-Украина сообщили о планах своей работы в ОРДЛО08:30
- КПВВ на Донбассе переходят на зимний режим работы14:00
- Ситуация на блокпостах в районе прведения ООС 25 ноября12:15
- "Народный мэр" Горловки оказался "украинским Штирлицем" (ВИДЕО)08:30
- В штабе ООС рассказали о потерях боевиков за неделю10:30
- Ситуация на блокпостах в районе проведения ООС 23 ноября15:15
- В Мариуполе упал уровень Азовского моря11:30
- В ОРЛО рассказали, какие дни будут выходными на Новый год15:30
- Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 22.11.201913:00
- ВСУ начали демонтаж фортификационных сооружений возле Петровского08:30
- WADA рекомендовала отстранить Россию от всех междкнародных соревнований10:00
- Стало известно, о чем Зеленский и Путин поговорили по телефону09:30
- В Тбилиси продолжаются столкновения демонстрантов с полицией09:00
- В Vodafone-Украина сообщили о планах своей работы в ОРДЛО08:30
- В Финляндии из-за забастовки отменили 250 авиарейсов18:44
- Гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря17:00
- Минцифры запустило онлайн-карту интернета Украины16:30
- "Киевстар" разработал "виртуального доктора"15:30
- КПВВ на Донбассе переходят на зимний режим работы14:00
- Ситуация на блокпостах в районе прведения ООС 25 ноября12:15
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- В Мариуполе упал уровень Азовского моря
- В Украине изменили требования к фото на документы
- КПВВ на Донбассе переходят на зимний режим работы
- "Народный мэр" Горловки оказался "украинским Штирлицем" (ВИДЕО)
- В штабе ООС рассказали о потерях боевиков за неделю
- Ситуация на блокпостах в районе проведения ООС 23 ноября
- Ситуация на блокпостах в районе прведения ООС 25 ноября
- МТС продала "Vodafone Украина" азербайджанской Bakcell
- Новый год и Рождество: сколько будут отдыхать украинцы
- В Vodafone-Украина сообщили о планах своей работы в ОРДЛО