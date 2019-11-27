Мальме - Динамо Киев: прогноз и ставки букмекеров

27.11.2019 15:30

В четверг, 28 ноября, Мальме и Динамо сыграют в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет в Мальме на стадионе Сведбанк, стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени, сообщает iSport.ua.

Первый матч команд завершился минимальной победой киевлян. В предстоящем поединке букмекеры не видят ярко выраженного фаворита.

Так, букмекеры из William Hill оценили шансы на победу обеих команд одинаково, установив коэффициент 2.70. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.10.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Мальме - 2.55, победа Динамо - 2.80, ничья - 3.20.