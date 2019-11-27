"Шахтер" вырвал ничью в гостевом матче с "Ман Сити" (ВИДЕО)

27.11.2019 08:30

Донецкий "Шахтер" сыграл в ничью 1:1 в выездном матче против чемпиона Англии "Манчестер Сити". Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Поединок начался с высокого прессинга англичан. Игроки "Ман Сити" не давали "Шахтеру" свободно разыгрывать мяч, однако дончане выдержали натиск. Ближе к середине первого тайма возможность отличиться упустил вингер "Шахтера" Тете. После ошибки Эдерсона на выходе 19-летний бразилец оказался перед пустыми воротами, однако замешкался – и забить не смог. Спустя несколько минут не смог открыть счет в пользу "горняков" Алан Патрик - его удар пришелся по трибуне. У "Ман Сити" же в первом тайме опасно пробивали Габриэль Жезус и Николас Отаменди.

На 56 минуте англичане "размочили" счет. Кевин Де Брюйне и Жезус "накрутили" оборону "Шахтера", а Илкай Гюндоган хладнокровно реализовал передачу последнего. 1:0.

Отыграться "Шахтер" сумел на 69 минуте. Тете и Додо обыграли левого защитника "Ман Сити" Анхелиньо, после чего последовал прострел во вторую линию. Манор Соломон в касание прошил четырех игроков, которые пытались заблокировать удар. 1:1! До конца матча подопечные Луиша Каштру сдерживали натиск и смогли не пропустить.