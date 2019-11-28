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Лига Европы. Где сегодня смотреть матчи украинских команд
В четверг, 28 октября, киевское "Динамо" и "Александрия" проведут пятые поединки на групповом этапе Лиги Европы, сообщает ZN.UA.
Бронзовый призер прошлого сезона УПЛ "Александрия" во Львове сыграет против немецкого "Вольфсбурга". Начало игры в 19:55.
Пока у "Александрии" в активе три набранных очка и четвертое место в группе, но в случае победы над немцами украинский клуб сможет обойти "Вольфсбург" и побороться за выход в плей-офф.
Вице-чемпион Украины "Динамо" в 22:00 встретится в Швеции с "Мальме".
После четырех сыгранных туров "Динамо" и "Копенгаген" делят первую строчку в группе, набрав по шесть очков. "Мальме" идет следом, имея в своем активе на одно очко меньше, а замыкает квартет швейцарский "Лугано" (2 очка).
Прямую трансляцию обоих поединков покажет телеканал "Футбол 2".
Теги: Украина, игра, трансляция, Лига Европы
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