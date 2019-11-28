Лига Европы. Где сегодня смотреть матчи украинских команд

28.11.2019 09:15

В четверг, 28 октября, киевское "Динамо" и "Александрия" проведут пятые поединки на групповом этапе Лиги Европы, сообщает ZN.UA.

Бронзовый призер прошлого сезона УПЛ "Александрия" во Львове сыграет против немецкого "Вольфсбурга". Начало игры в 19:55.

Пока у "Александрии" в активе три набранных очка и четвертое место в группе, но в случае победы над немцами украинский клуб сможет обойти "Вольфсбург" и побороться за выход в плей-офф.

Вице-чемпион Украины "Динамо" в 22:00 встретится в Швеции с "Мальме".

После четырех сыгранных туров "Динамо" и "Копенгаген" делят первую строчку в группе, набрав по шесть очков. "Мальме" идет следом, имея в своем активе на одно очко меньше, а замыкает квартет швейцарский "Лугано" (2 очка).

Прямую трансляцию обоих поединков покажет телеканал "Футбол 2".