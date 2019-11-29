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Сегодня состоится скандальный поединок Емельяненко - Кокляев
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев сегодня встретятся между собой на боксерском ринге, сообщает Главред.
Поединок Емельяненко - Кокляев ожидали все любители бокса, смешанных единоборств и силовых видов спорта в течение последних нескольких месяцев. Александр Емельяненко и Михаил Кокляев начали конфликт со споров в интернете, в следствии чего решили выяснить отношения на ринге.
И вот сегодня, 29 ноября, они наконец-то сразятся между собой в формате боксерского матча. Но стоит принять во внимание, что вместо 12 раундов будет всего 4.
Бой состоится в Москве на ВТБ-Арене, которая является домашним стадионом футбольного клуба "Динамо".
Начало поединка в 21:40 по киевскому времени. Прямая трансляция будет на российском телеканале РЕН-ТВ.
Следует отметить, что букмекеры отдают абсолютное преимущество бойцу ММА. Коэффициенты на его победу варьируются от 1.12 до 1.27, на победу соперника - от 2.50 до 6.25.
Теги: Москва, бокс, поединок, MMA
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